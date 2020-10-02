Экс-министр транспорта Крыма поблагодарил коллег за совместную работу

Бывший министр транспорта РК Сергей Карпов обратился к коллегам и крымчанам с благодарностью за совместную работу, понимание и поддержку. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Аксенов подписал заявление об увольнении министра транспорта Крыма «Благодарю коллектив министерства транспорта Республики Крым, подведомственных организаций, а также аппарата Совета министров, Госсовета, министерств и ведомств, администрации муниципалитетов, СМИ и жителей полуострова за годы совместной работы, профессионализм и оперативность, за понимание и поддержку», – написал Карпов.

Он подчеркнул, что был рад иметь дело с профессионалами из разных сфер. Отдельно он поблагодарил главу Крыма и пожелал ему успехов и великих планов.