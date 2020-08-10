Экс-начальник Службы автодорог Крыма приговорен к трем годам колонии

Бывший и.о начальника ГКУ «Служба автомобильных дорог РК» приговорен к трем годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, передает Следком РФ.

Суд вынес приговор крымчанам за кражу почти 500 тысяч рублей у почтальонов Отмечается, что своими действиями чиновник нанес ущерб республиканскому бюджету на сумму более 900 млн рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности», – уточнили в сообщении.