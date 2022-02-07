Экс-председатель Верховного совета Крыма Борис Дейч скончался

Глава РК Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Бориса Дейча, который возглавлял Верховный совет республики в 2002-2006 годах. Слова соболезнования Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов назначил и.о. министра жилищной политики Крыма «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Давыдовича Дейча. Это большая утрата. Один из самых известных, опытных и уважаемых политических и общественных деятелей Крыма, он много сделал для развития нашей республики и для крымчан», – отметил глава республики.

Дейч скончался на 84-году жизни. При жизни он был удостоен высоких наград за выдающийся личный вклад в государственное строительство, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность.