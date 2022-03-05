Экс-председателю ЖСК вынесли приговор за мошенничество в Крыму

Экс-председатель жилищно-строительного кооператива признан Алуштинским городским судом виновным в мошенничестве. Такой информацией поделились в крымской прокуратуре.

Житель Беломорска взял кредит и не собирался его отдавать По данным суда, подсудимый под предлогом продажи земельных участков и помощи во включении потерпевших в члены кооператива, путем обмана завладел их денежными средствами в размере 4,8 млн рублей.

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал», — написали в сообщении.