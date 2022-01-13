Экс-реставраторы музея Крошицкого украли 8 млн рублей у «Водоканала ЮБК»

Скандально известное в Севастополе предприятие «Гуар», провалившее реставрацию музея имени Крошицкого, не менее громко «отметилось» и в Крыму. Как сообщила пресс-служба регионального Управления ФСБ России, 12 января силовики задержали группу лиц, подозреваемых в хищении денежных средств одного из государственных коммунальных предприятий Республики Крым в особо крупном размере.

Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Из собственных источников телеканала НТС стало известно, что от мошеннических действий пострадал ГУП «Водоканал Южного берега Крыма». По данным сайта Госзакупок известно, что в 2018 году коммунальное предприятие заключило с обществом с ограниченной ответственностью «Гуар» контракт на проведение капитального ремонта конструкций быстротока узла водосброса Загорского водохранилища. Начальная цена контракта составляла 60 миллионов 726 тысяч рублей. «Гуар» выиграл тендер, предложив 54 миллиона за работу, и нанял субподрядчика.

ЕЛЕНА ВАРЛАМОВА, официальный представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю: «Представители коммерческой компании и субподрядной организации вступили в преступный сговор с двумя инженерами строительной компании, в должностные обязанности входил независимый контроль и приёмка выполненных по контракту работ. Целью сговора являлось хищение денежных средств предприятия путём внесения недостоверных сведений в акты приёмки выполненных работ. В результате махинаций коммунальное предприятие, введенное в заблуждение относительно действительных стоимости и объемов работ, перевело исполнителям работ денежные средства в размере 8,8 млн рублей за фактически невыполненные работы».

Сейчас ООО «Гуар» находится в процессе банкротства, счета предприятия заблокированы, о чём свидетельствуют данные портала «Руспрофайл».

Напомним, в Севастополе компания известна не только провальной реставрацией музея имени Крошицкого. Предприятие так и не начало реконструкцию кинотеатра «Родина», исторического здания школы №3, усадьбы Максимовой дачи, некачественно выполнило ремонт сквера у Владимирского собора – Усыпальницы адмиралов. Также по контракту с Севнаследием «Гуар» производил паспортизацию объектов культурного наследия города. В ряде случаев процедура также была выполнена некорректно в отношении границ ОКН и исторических справок.

Теперь, как выяснилось, от действий предприятия пострадала не только сфера культуры Севастополя, но и отрасль ЖКХ Крыма.

Следственным отделом местного Управления ФСБ России возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в отношении четырёх граждан Российской Федерации.