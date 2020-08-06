Экс-руководитель водоканала Алупки осужден за взяточничество

Суд признал виновным экс-начальника Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Водоканал ЮБК» во взяточничестве, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пьяный крымчанин попытался дать взятку сотруднику ДПС Подсудимому назначили штраф в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать государственные и управляющие должности.

Согласно данным прокуратуры, обвиняемый получил через посредника взятку в размере 30 тысяч рублей за помощь в беспрепятственном получении технических условий для присоединения земельного участка к системе водоснабжения и водоотведения «Водоканала ЮБК».