Экс-руководителя «МИАЦ» оштрафовали за нарушение сроков оплаты за медоборудование

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Прокуратура Гагаринского района добилась того, чтобы бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения «Медицинский информационно-аналитический центр» оштрафовали.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, было установлено: в сентябре 2019 года между госучреждением и ЗАО «Медсервис-Регион» был заключён госконтракт на поставку хирургического оборудования в больницу №4. Общая стоимость – 14,7 млн рублей.

Подрядчик поставил оборудование, но руководитель бюджетного учреждения своевременно не принял меры по оплате. В итоге компания получила деньги позже срока, который был установлен в контракте.

Прокуратура завела дело об административном нарушении по статье «Нарушение срока оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения госнужд».

На основании этих материалов Управление ФАС по Республике Крым и Севастополю оштрафовало бывшего руководителя «МИАЦ» на 30 тысяч рублей.