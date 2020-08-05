Экс-соперник Лукашенко озвучил отношение к принадлежности Крыма

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, оппозиционный политик Валерий Цепкало считает, что власти страны должны придерживаться принятых ранее международных решений по Крыму, передают «РИА Новости (Крым)».

Путин: власти Украины забирали у Крыма больше ресурсов, чем вкладывали Он подчеркнул, что от его личной позиции и от позиции Белоруссии как страны ничего не зависит.

«Но мы будем придерживаться всех международных решений по Крыму, то есть не вести с ними бизнес, не летать туда нашей национальной авиакомпанией. Если у нас есть какие-то торговые суда, то они не могут заходить в Крым. Наша позиция неизменна: как есть сейчас, так и будет», – отметил Цепкало в интервью украинским СМИ.