Экс-сотрудника администрации Керчи подозревают в получении взятки

Экс-сотрудника управления единого заказчика администрации Керчи подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике.

По предварительной версии, весной 2021 года начальник одного из отделов принял от директора одного из предприятий 115 тыс. рублей за приятие объема выполненных работ по заключенным контрактам и их последующую оплату. В ведомстве отметили, что до этого между администрацией города и компанией были подписаны пять муниципальных контрактов на выполнение строительных работ по благоустройству территории на более 453 млн. рублей. Было возбуждено уголовное дело.

«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с возложением ряда ограничений. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в СУ СК.

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