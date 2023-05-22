Эксклюзивный рецепт картофеля с беконом – пальчики оближете

Картофель – один из любимых продуктов украинцев, из которого можно приготовить не одно вкусное блюдо: деруны, вареники, зразы, разнообразные пироги и запеканки.

Также из картофеля готовят невероятные кулинарные произведения, как картофель Анна или гратен. А как насчет эксклюзива? У нас есть рецепт, в котором смело сочетаются два блюда: Карбонара и Хасельбек.

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Рецепт несколько необычен, но он точно станет одним из ваших любимых на обед или ужин. Такой картофель можно смело подавать к праздничному столу, а замечательной парой к нему станет жареная или запеченная курочка.

Рецепт картофеля Карбонара

Время: 60 минут

60 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 20 граммов масла;

– соль;

– 100 граммов бекона;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов пармезана;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем «гармошкой». Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде.

Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды.

Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем.

Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу.

Приятного аппетита!

Если вам понравился рецепт, предлагаем приготовить еще французский пирог с курицей и овощами. Он прекрасно дополнит праздничный стол.