Рецепты Эксклюзивный рецепт картофеля с беконом – пальчики оближете По Admin - 22 мая, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Картофель – один из любимых продуктов украинцев, из которого можно приготовить не одно вкусное блюдо: деруны, вареники, зразы, разнообразные пироги и запеканки. Также из картофеля готовят невероятные кулинарные произведения, как картофель Анна или гратен. А как насчет эксклюзива? У нас есть рецепт, в котором смело сочетаются два блюда: Карбонара и Хасельбек. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Рецепт несколько необычен, но он точно станет одним из ваших любимых на обед или ужин. Такой картофель можно смело подавать к праздничному столу, а замечательной парой к нему станет жареная или запеченная курочка. Рецепт картофеля Карбонара Время: 60 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 20 граммов масла; – соль; – 100 граммов бекона; – 2 куриных яйца; – 100 граммов пармезана; – черный молотый перец. Приготовление: Тщательно моем картофель, выкладываем его между двумя палочками для суши и нарезаем «гармошкой». Полим маслом и солим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Нарезаем ломтиками бекон и жарим на сковороде. Смешиваем яйца, пармезан и перец, добавляем 1-2 столовые ложки воды. Картофель добавляем к бекону и заливаем соусом из яиц. Быстро перемешиваем. Выкладываем блюдо на тарелку и подаем к столу. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, предлагаем приготовить еще французский пирог с курицей и овощами. Он прекрасно дополнит праздничный стол. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирогСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремом