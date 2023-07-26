Экскурсия на 1 день в Петергоф на Метеоре

Смена обстановки и новые впечатления требуются человеку регулярно. И даже если отпуск не скоро, можно разнообразить будни увлекательной поездкой по окрестностям Санкт-Петербурга. Например, приобрести билеты на Метеор в Петергоф и насладиться видами уникального дворцово-паркового комплекса, известного на весь мир.

Почему выбирают Метеор

Миллионы туристов, прибывших в Санкт-Петербург, отправляются на экскурсии в Петергоф, Стрельну и Кронштадт, расположенные в отдалении от города, именно на теплоходе. Он стал одним из самых востребованных видов общественного транспорта сразу по нескольким причинам.

Комфортабельность

Главное преимущество теплохода – гарантированное удобство во время поездки для каждого путешественника. Небольшое судно сконструировано специально для перевозки пассажиров, поэтому отличается повышенным уровнем комфортабельности.

По уровню комфорта он разделён на две зоны. Носовая часть – это огромные панорамные окна, за которыми проплывают живописные окрестности, большие и мягкие кресла и полное отсутствие шума от работающего двигателя. Кормовая и центральная зоны стоят дешевле, однако и здесь уровень комфорта на высоте. Пассажир может с удобством разместиться на отдельном кресле и любоваться пейзажами через боковые окна, не вставая с места.

Скорость

Второе достоинство теплохода – его быстроходность. Мощный двигатель позволяет разгоняться до 65 км/ч. Благодаря особой конструкции скорость практически не ощущается. Никакой качки – только приятные ощущения и яркие впечатления от великолепной морской прогулки. Путешествие до Петергофа займет всего 35 минут, причем они пролетят незаметно.

Доступность

Третья особенность, выделяющая Метеор среди других видов транспорта до Петергофа – регулярное отправление. В теплое время от причала «Нижний Эрмитаж» теплоход отходит каждые полчаса точно по установленному расписанию.

Незабываемая фотосессия

С борта можно сделать невероятно красивые снимки на фоне известных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Они предстанут перед пассажирами в непривычном ракурсе, недоступном с берега, что позволит пополнить альбом по-настоящему уникальными фотографиями. А если обратный билет на Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург куплен на вечернее время, можно увидеть, как зажигается подсветка на самом северном небоскрёбе мира «Лахта-Центр» и стадионе «Зенит-Арена». И, конечно, сфотографировать это грандиозное зрелище!