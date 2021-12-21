Эксперт КФУ рассказал, как коронавирус повлиял на празднование Нового года

Коронавирусные ограничения снижают комфорт людей при праздновании Нового года. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры культурологии и социокультурного проектирования Крымского федерального университета Иван Кравченко.

За сутки в Крыму умерли 25 пациентов с подтверждённым COVID-19 «Коронавирус, конечно, влияет на празднования, застолья и публичные гуляния. Новый год – это праздник, который можно встречать на площади или на улице, взаимодействуя с окружающими людьми, но в современном мире действуют некоторые запреты. Новый год всё-таки должен задавать некий комфортный режим взаимодействия, а здесь включаются профилактические меры и санитарный режим. Это, конечно, снижает уровень комфорта: ты уже не чувствуешь себя столь радостно и раскованно», – рассказал Иван Кравченко.

Важным общенациональным праздником, по словам специалиста, Новый год стал во времена Советского союза. Тогда он считался «семейным», и большинство людей отмечали его дома. Особое внимание уделялось праздничному столу, поскольку многие продукты были в дефиците.