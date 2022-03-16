Эксперт КФУ рассказал, какие животные Крыма находятся на грани вымирания

Из 33 млекопитающих, внесённых в Красную книгу Крыма, к группе «вероятно исчезнувших или находящихся под угрозой исчезновения» относятся шесть. Среди них три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах. Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов, передает пресс-служба вуза.

Мониторингом за редкими и исчезающими видами животных Крыма активно занимаются учёные вуза.

«Особое внимание мы уделяем тем видам, которые включены в группу видов «вероятно исчезнувшие или находящиеся под угрозой исчезновения». Все эти виды – исключительно редкие. К примеру, тюлень-монах не отмечался у берегов Крыма с 20-х годов прошлого века. Скорее всего, этого вида сейчас уже нет на всём побережье Чёрного моря», – рассказал Сергей Иванов.