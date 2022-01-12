Эксперт КФУ рассказал, каким будет туристический сезон 2022 года в Крыму

В 2022 году Крым может принять на 15-20% отдыхающих меньше, чем в 2021 году, что связано с особенностями человеческого спроса и предложения. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, передает пресс-служба вуза.

Крым посетили около 265 тысяч туристов в новогодние праздники «Уже в начале 2022 года наблюдается нивелирование спроса и предложения. Уже через пять-семь лет на полуострове установится равновесие механизма спроса-предложения, и это будет выгодно как для туриста, так и для работников профессиональной сферы. Это естественные статистические волны, которые не связаны с особенностью крымского туризма. В этом году Крым может принять на 15-20% отдыхающих меньше, чем прошлом. Такова особенность человеческого спроса и предложения. Если это произойдет, то уже в следующем году поток туристов на полуостров будет больше, чем в 2021 году», – отметил Игорь Вахрушев.

По его словам, за последние годы туристическая сфера на полуострове значительно трансформировалась, а для того чтобы Крым и дальше привлекал гостей, необходимо создавать новые туристические маршруты, развивать инфраструктуру, дорожную сеть и производить верификацию продукта для отдыха на любой кошелёк.