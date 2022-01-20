Эксперт КФУ рассказал, на сколько хватит водных запасов Крыма

Ситуация с водными ресурсами Крымского полуострова в 2022 году существенно улучшилась по сравнению с прошлым годом. При максимальном использовании ресурсов и отсутствии осадков текущих запасов хватит как минимум на год. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко, передает пресс-служба вуза.

Есть ли какие-то подвижки с добычей воды из-под Азовского моря? По его словам, для того чтобы спрогнозировать, на какой срок хватит существующих водных запасов полуострова, следует учитывать фактор значительной разницы в объёмах забора воды в зимний период и в сезон активной загрузки.

«Если в сезон активной загрузки в неделю потребляется 2-2,5 млн кубометров воды, то в зимние месяцы 1-1,5 млн кубометров. Если даже исключить выпадение осадков в течение года, что маловероятно, с учётом мёртвого объёма водохранилищ естественного стока и забора воды на уровне летнего, существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель. Следует учитывать, что мы прошли два года с минимальными осадками, следующий такой период может повториться через пять-шесть лет», – рассказал специалист.