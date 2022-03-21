Эксперт КФУ рассказал, почему нельзя высаживать леса в степи

Массовая высадка леса на землях сельскохозяйственного назначения в степных районах Крыма нарушает природный биоценоз и способствует развитию флористической бедности. Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Сергей Иванов, передает пресс-служба вуза.

В РФ хотят создать сеть зеленых питомников для восстановления лесов «Не так давно посадки леса в степи оправдывали недостаточностью осадков, но деревья вырастут и за счет дополнительного снегозадержания, сами себя обеспечат влагой. Оказалось, этого недостаточно. Деревья испаряют значительно больше, чем накапливают. Такова их физиологическая особенность. Они сформировались (эволюционировали) в условиях изобилия влаги и им нет нужды её экономить, у них даже устьица (дыхательные отверстия в листьях) устроены по-другому по сравнению с травами», – объясняет эколог.

Степная экосистема – сообщество трав, сформированная эволюционно во всех зонах Земли. Растения в этих условиях научились не только экономить влагу, но и хранить её. Лес, по мнению специалистов, на это не способен.