Эксперт КФУ рассказала, как подготовиться к сезону гриппа и простуд

В период бархатного сезона остаются опасными кишечные, ротавирусные и аденовирусные инфекции, а также гепатит А. Об этом сообщила доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Крымского федерального университета Ирина Сухарева, передает пресс-служба вуза.

Эксперт КФУ рассказала о пользе морского отдыха Специалист советует не допускать попадания морской воды в ротовую полость и тщательно мыть руки после посещения пляжа, чтобы избежать инфекционных заболеваний. По словам эксперта, опасным в это время может быть и рабочее место, в частности кондиционеры.

«Смена температурного режима, когда мы из жары заходим в холод, очень вредит организму. Кроме того, вирусы могут находиться в самом кондиционере, если он не был своевременно почищен», – отметила Ирина Сухарева.