Эксперт КФУ рассказала о пользе и вреде ношения масок

Постоянное ношение масок приносит определённый вред организму человека, однако польза от применения средств индивидуальной защиты в настоящее время гораздо выше. Об этом сообщила заведующая кафедрой физиологии нормальной Медицинской академии Крымского федерального университета Елена Евстафьева.

«Длительное ношение маски без замены или с заменой чревато снижением насыщения крови кислородом. В результате этого может возникнуть кислородная недостаточность или гипоксия, которая негативно влияет на функционирование тканей», – отметила Елена Евстафьева.

Кроме того, по словам специалиста, изначально маска снижает микробную и вирусную нагрузку на организм человека, но, как и любой фильтр, при слишком длительном использовании сама может стать источником микробов и вирусов. При этом вред от ношения масок несопоставим с вредом от заражения коронавирусной инфекцией.