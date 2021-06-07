Эксперт КФУ рассказала о пользе морского отдыха

Морской климат является эффективным для лечения хронических заболеваний, а также повышения кожного и общего иммунитета. Весь комплекс талассотерапии, который включает морскую воду, солнце и песок, обладает противовоспалительным и кератолитическим эффектом, то есть способствует отшелушиванию мёртвых клеток кожи. Об этом сообщила ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии КФУ, дерматовенеролог, косметолог Нина Горлова, передает пресс-служба вуза.

В Крыму купальный сезон начнется во второй половине июня По словам специалиста, морская вода является полезной за счёт содержания в ней различных микроэлементов.

«Морская вода содержит ионы хлора, ионы натрия, ионы магния и кальция. Все они обладают противовоспалительным эффектом. Эти микроэлементы способствуют снижению провоспалительных белков, нормализуют обменные процессы и процессы обновления эпидермиса», – рассказала Нина Горлова.