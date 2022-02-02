Эксперт КФУ рассказала, повлияет ли COVID-19 на курортный сезон в Крыму

Курортный сезон в Крыму состоится обязательно, так как для населения полуострова туристическая отрасль является существенным доходом. При соблюдении антиковидных мер коронавирус не сможет повлиять на курортный сезон. Об этом сообщила доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Екатерина Лукьяненко, передает пресс-служба вуза.

За сутки COVID-19 обнаружен у 513 человек «Если отельеры будут ответственно выполнять все ограничительные меры, которые требует Роспотребнадзор, а это и контроль температуры, и жёсткие требования сертификатов о вакцинации при заселении в места отдыха, то мы сможем избежать усугубления эпидемиологической ситуации на полуострове в летний период времени. Может быть маятниковый эффект. Если одни курортные дестинации летнего отдыха введут более жёсткие меры, то поток туристов перенаправится туда, где более лояльные условия», – отметила Екатерина Лукьяненко.

По словам специалиста, крымские отели давно организовывают работу с соблюдением актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, потому всегда готовы к приёму отдыхающих. Кроме того, избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом поможет вакцинация.