Эксперт назвал «ничтожными» протесты украинского МИДа

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал в прямом эфире ноту протеста со стороны МИД Украины по поводу визита президента РФ на завод «Залив» в Керчи.

Фото с kremlin.ru

— По поводу любых визитов российских официальных лиц в Крым [украинские власти] выпускают однообразные ноты [протеста], они не встречают какой-либо реакции со стороны МИД РФ, потому что с точки зрения России носят ничтожный характер. Они затрагивают вопросы суверенитета Крыма, который с точки зрения России не обсуждается, поэтому ноты со стороны МИД Украины или какие-то жалобы со стороны Госдепа [США] игнорируются и, на мой взгляд, правильно, потому что если мы начинаем их оспаривать по существу, то, значит, мы соглашаемся, что с Крымом что-то не так, а с Крымом всё нормально. Будут идти годы, они будут жаловаться, но на практике это не приведёт ни к каким последствиям для Крыма или для российских официальных лиц, – цитирует Рожина Крым24.