Эксперт назвал сезонные фрукты, которые помогут при COVID-19

Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии КФУ Ирина Сухарева рассказала о сезонных фруктах, которые помогут в борьбе и профилактике COVID-19. Ими оказались хурма, айва, кизил, виноград, зизифус и облепиха, передает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского.

Число заразившихся COVID-19 в Крыму увеличилось на 138 человек за сутки «Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», — отметила Ирина Сухарева.

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.