Эксперт о «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму: они получают поддержку извне

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Профессионализм и кропотливая работа российских спецслужб позволяет эффективно выявлять и пресекать деятельность экстремистского подполья в Крыму, в том числе представителей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат крымского парламента, бывший сотрудник органов госбезопасности России Сергей Дремов.

«К данной организации нужно относиться серьезно и эффективно с ней бороться. Наши органы безопасности в этом преуспели. Работа по ним ведется очень кропотливая и объемная, задействован весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий. При этом достаточно сложно документировать эти противоправные действия, поскольку конспирация у данной организации находится на высоком уровне», – сказал эксперт.

Дремов напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины «Хизб ут-Тахрир»* развернул на полуострове активную деятельность, которой государство никак не противостояло, и завербовал в свои ряды большое число местных жителей.

«Идеология данной организации направлена на построение так называемого «всемирного халифата» и проявление полной нетерпимости ко всем остальным религиям и течениям. Эта идеология позволяет радикалам применять серьезные методы воздействия, вплоть до физического уничтожения. Внимание к «Хизб ут-Тахрир»* должно быть самое пристальное. Думаю, органы безопасности справляются с этой работой хорошо», – отметил он.

Парламентарий добавил, что крымское подполье «хизбов»* получает организационную и идеологическую поддержку извне благодаря разветвленной сети данной структуры, в том числе на материковой части России.

«Безусловно, активисты «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму получают поддержку извне. Это очень широкая международная сеть, в любом случае они пользуются средствами связи, интернетом, поддерживают друг с другом взаимоотношения. Думаю, что и финансовую, и идеологическую поддержку они получают», – полагает Дремов.

Как сообщалось ранее, в Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. В ходе операции российские силовики задержали троих главарей и четверых рядовых участников ячейки. Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман полуострова.

В домах подозреваемых проведены обыски, изъято большое количество запрещенных пропагандистских материалов и средств связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

*запрещенная в России организация