Эксперт поделилась лайфхаками для идеального порядка на кухне

Эксперт по организации пространства Светлана Павлова рассказала, как добиться порядка на кухне.

По словам специалиста, ощущение порядка дают открытые горизонтальные поверхности, которые должны быть заняты приятными глазу предметами или оставаться пустыми. Многие люди ставят на стол, подоконник или столешницу предметы, которым нет места.

Для того чтобы избежать беспорядка, нужно договориться с членами семьи о том, что не следует ставить на такие поверхности. Допустимо поставить вазу с цветами или фруктами или красивые предметы.

В течение дня и вечером эксперт посоветовала выделить пару минут на то, чтобы очистить поверхности от ненужных предметов. Можно поставить рядом с ними корзину или коробку.

«Если мелкие вещи будут складывать в нее, они не расползутся по дому бесконтрольно. Но раз в пару недель емкость тоже необходимо разгребать», — порекомендовала специалист.

Если некуда складывать вещи, важно подумать о разгрузке. Иногда достаточно убрать из кухни все, что не должно там храниться, например, лекарства, инструменты для дома, сообщает Москва 24.

«Самый верный способ освободить место на кухне — своевременно избавляться от ненужного. В мусор должны отправляться все просроченные продукты, битая и треснутая посуда, а также не подлежащие починке вещи», — резюмировала эксперт.