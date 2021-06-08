Эксперт предположила причину обрушения дороги на выезде из Симферополя

Возможной причиной обрушения дороги на выезде из Симферополя стали сильные дожди в зоне строительства коллектора, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника Службы автодорог РК Елену Неверову.

Изменена схема движения на выезде из Симферополя из-за обвала дороги Она уточнила, что на дороге Красноперекопск – Симферополь образовался провал 1,5 на 1,5 метра, глубиной до трех метров.

«Под дорогой проходит коммуникация – там коллектор тянет, неделю шли дожди, возможно какой-то был подмыв. По информации специалистов, коллектор проходит где-то на глубине 16 метров под дорогой. Что-то, видимо, там смыло», — уточнила она.