Эксперт рассказал, как Россия и Севастополь будут справляться с торговыми санкциями

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Севастополь, Крым и вся Россия не пострадают от введённых против страны торговых санкций. В этом уверен председатель Ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев, передаёт новостной портал ForPost.

Он считает, что импортные товары не исчезнут с полок магазинов, а будут поставляться в страну через третьи страны. А самое главное для России сейчас – развитие в аграрном плане, так как «мы зарабатываем на экспорте продовольствия, которого мы производим с лихвой».

«У нас есть Казахстан или Армения, государства — члены АЭС. К нам товары оттуда идут без таможенных сборов и платежей. Понятно, что эта деятельность не будет афишироваться, потому что мы можем их подвести под монастырь и им тоже перекроют кислород санкциями», — поясняет Сергей Макеев.

Он напомнил, что у Крыма и Севастополя есть опыт работы в санкционных реалиях. Это касается и работы со странами, против которых также были введены ограничения.

«Сирия давно сама под санкциями, Крым был под санкциями, вели между собой сотрудничество. Не очень это всё раскрутилось — но этим пользовались. Например, сейчас сирийские апельсины идут как гуманитарная помощь для Донбасса», — отметил Макеев.

Также эксперт отметил значение Турции в качестве одной из ветвей связи в мировой торговли.

«Турция в отношении России занимает полунейтральное положение, и они заинтересованы. Вся средиземноморская торговля по фруктам, например, идёт не напрямую, а через Турцию. Через хабы на черноморском побережье. Турция у нас покупает газ, системы С-400, мы строим АЭС — поэтому турки в сотрудничестве заинтересованы», — объяснил Сергей Макеев.