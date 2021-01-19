Эксперт рассказал, сколько надо Крыму осадков для наполнения водохранилищ

Эксперт считает, что Крым должен получить не менее 100 мм осадков в течение одной-двух недель, чтобы запасы водохранилищ заметно пополнились, передает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского, ссылаясь на доцента Агротехнологической академии, климатолога Владимира Рябова.

Он уточнил, что для такой обильности оснований нет, поскольку 100 мм осадков — это двухмесячная норма для крымской зимы.

«Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма – это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают», — пояснил ученый.