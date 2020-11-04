Эксперт рассказал туристам о преимуществах Крыма перед Турцией

Бывший главный санитарный врач России считает, что крымские курорты безопаснее

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что российским туристам стоит обратить внимание на курорты в Крыму. По мнению эксперта, такой вариант в период пандемии коронавируса однозначно безопаснее поездок в Турцию. Об этом сообщает РИА Крым.

Специалист отметил, что понимает желание россиян отдохнуть и признал, что и в Крыму ситуация по COVID обстоит не лучшим образом. При этом Онищенко уверен, что в России положение вещей обстоит немного лучше. Собеседник информационного агентства не уверен в турецкой системе здравоохранения, и призывает пока отказаться от поездок в эту страну.