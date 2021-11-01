Эксперт рассказал, зачем необходим курортный сбор в Севастополе

Курортный сбор в Севастополе обеспечит городу автономный бюджет для развития туризма и не навредит частному бизнесу. Об этом сообщил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, передает пресс-служба вуза.

Курортный сбор необходим для разграничения потоков финансовых средств от приезда туристов. Суммы в размере 10-30 рублей будут идти в специальный бюджет, назначение которого – развитие имеющихся и открытие новых туристических направлений.

«В России самый близкий для нас пример положительного эффекта от курортного сбора – Краснодарский край, где сбор функционирует с 1 мая 2018 года. Сумма составляет 10 рублей с приезжего более чем на сутки, и за 2019 год удалось собрать 225 млн рублей для развития инфраструктуры. При этом туристический спрос не упал и негативных последствий для бизнеса тоже не последовало. В отличие от налогов, эти деньги полностью остаются в регионе и без вторичных инстанций направляются на улучшение качества отдыха», – рассказал Игорь Вахрушев.