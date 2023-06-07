Эксперт рассказала, как выбирать и хранить баклажаны

Баклажаны — низкокалорийный полезный продукт, источник клетчатки, витаминов B1, В6, С, К, микроэлементов. Врач-нутрициолог Ольга Гончаренко дала советы по выбору и хранению продукта.

По словам эксперта, перед покупкой следует визуально осмотреть баклажан. Плод должен иметь однородный, блестящий и яркий цвет без темных или светлых пятен, помятостей. Наличие визуальных недостатков может говорить о том, что внутренняя часть баклажана повреждена и немного подгнила.

Наличие белых и темных пятен также недопустимо на стебле и плодоножке в верхней части баклажана.

Врач порекомендовала отдавать предпочтение упругим и тяжелым для своего размера плодам. Для того чтобы проверить спелость баклажана, она посоветовала слегка надавить пальцем на кожицу — если не осталось вмятины и плод вернул свою форму, это значит, что он созрел.

«Небольшое проминание при надавливании допустимо. Но если образовалась глубокая ямка, следует отказаться от покупки», — пояснила эксперт.

Молодые баклажаны содержат меньше соланина, поэтому лучше выбирать их. Такие плоды обычно некрупные, около 15 см.

Баклажаны — скоропортящийся продукт, чувствительный к жаре и холоду. Врач порекомендовала после покупки хранить овощи целиком, не разрезая, в холодильнике в течение нескольких дней.

Эксперт пояснила, что если разрезать баклажаны перед хранением, они быстро испортятся. После приготовления баклажаны можно хранить в холодильнике до трех дней, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Прежде чем начать готовить блюдо из баклажанов, их обязательно нужно вымочить в воде или ошпарить кипятком: это выведет из мякоти соланин», — резюмировала Ольга Гончаренко.