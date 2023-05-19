Эксперт рассказала, как выбрать полезный майонез в магазине

Майонез принято считать не самым полезным продуктом, но можно ли снизить его вред, насладиться вкусом и даже получить питательные вещества?

Эксперт по сертификации и стандартизации Екатерина Курбатова рассказала, что майонез может быть полезным для здоровья. Однако качество и состав продукта играют решающую роль в определении его полезности для организма.

По словам специалиста, хороший майонез может содержать важные микроэлементы и витамины, полученные из яиц и растительного масла. Например, традиционный майонез вида «Провансаль» обогащен витаминами В2, В6, РР и фолиевой кислотой, а майонез «Оливковый» — витаминами А, В1, В12 и Н.

Для того чтобы майонез не вредил здоровью и фигуре, эксперт посоветовала выбирать в магазине продукт, приготовленный из натуральных ингредиентов.

В беседе с порталом «Спорт-Экспресс» Екатерина Курбатова также порекомендовала готовить майонез самим в домашних условиях, чтобы контролировать качество продуктов и их вкус. Такая домашняя заправка будет полезнее по сравнению с промышленными вариантами, убеждена она.

«В целом умеренное употребление майонеза не должно вызывать серьезных проблем со здоровьем. При покупке обращайте внимание на срок годности и наличие разрешительных документов, чтобы убедиться, что продукт прошел испытания и безопасен», — резюмировала специалист.

Подробнее о том, как приготовить полезный майонез в домашних условиях, читайте в нашем материале.