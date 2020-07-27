Эксперт рассказала, смогут ли выпавшие осадки решить водную проблему Крыма

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В нескольких районах Крыма выпали сильный осадки, но это кардинально не изменит сложившуюся на полуострове ситуацию с водой, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замначальника крымского гидрометцентра Веронику Шенгелай.

В некоторых районах Крыма за ночь выпало около месячной нормы осадков «Ночью осадки прошли практически по всей территории Крыма, но только в двух населенных пунктах зафиксирован сильный и очень сильный дождь», — сообщила специалист. 

Она подчеркнула, что это небольшое количество для всей территории полуострова, поскольку осадки выпали локально. 

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