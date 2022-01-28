Экспертиза подтвердила ценность зданий офицерского городка на Корабельной стороне

Здание Офицерского собрания 49 пехотного Брестского полка включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом в социальных сетях сообщает Севнаследие, соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

Здание хорошо известно жителям Корабельной стороны — с 1966 года в нем располагается Севастопольская музыкальная школа № 7. В апреле прошлого года, по заявлению Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Тогда мы уже рассказывали об уникальном офицерском городке на улице Будищева, построенном примерно до 1914 года и сохранившемся до наших дней.

Фото постройки из акта историко-культурной экспертизы

ПО ТЕМЕ: Бывшие офицерские флигели на улице Будищева вошли в перечень ОКНГосударственный контракт на проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта охраны был заключен в августе 2021 года. По результатам исследований эксперты пришли к выводу, что здание офицерского собрания имеет научную и архитектурную ценность, в частности, из-за высокой сохранности подлинных элементов.

Такие же исследования проведены в отношении остальных построек офицерского городка, акты экспертизы, подтвердившей их историческую ценность, опубликованы на сайте Севнаследия.

Лариса Петренко