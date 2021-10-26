Экспертиза вскрыла серьезную проблему с Севастопольским художественным музеем

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Тревожные сведения о состоянии здания Художественного музея имени Крошицкого рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов членам комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Неприятные вопросы начали всплывать после того, как контракт с первым подрядчиком, ООО «Гуар», был расторгнут из-за не выполненного мирового соглашения. Компания «Асгард», которая зашла на объект, обратила внимание властей города, что предшественники допустили «существенное нарушение технологии» при работе с фасадом здания.

В Департаменте капстроительства заказали «у московских специалистов» строительно-техническую экспертизу, чтобы понять масштаб проблемы. Как отметил Илларион Гапицонов, полученный ответ их не обрадовал. Чтобы составить окончательное мнение, было решено заказать вторую экспертизу – у подведомственного Минстрою ПАО «Роскапстрой».

«У нас есть два заключения – они абсолютно одинаковы, просто одно суровее другого», – подчеркнул Гапицонов.

Вердикт специалистов был таков: проблему у здания начались ещё во время восстановления в послевоенные годы. Тогда нужно заменить разрушенные снарядами куски стены, чтобы влага не могла попасть внутрь. Но вместо этого дыры на фасаде просто замазали.

Если продолжить игнорировать реальное положение дел, через несколько лет объект культурного наследия может начать разваливаться под влиянием погодных факторов.

«Мы имеем потраченные бюджетные деньги и вот такую проблему. Я вам скажу так: я не готов завершить объект в том виде, в котором он сейчас есть. Я должен, наверное, этот отчёт и заявление направить в правоохранительные органы, потому что корректировка этого фасада станет бюджету в 20-30 миллионов по предварительным подсчетам», – подчеркнул директор Департамента капстроительства.

В контракте с новым подрядчиком эти работы, а, следовательно, и деньги на их выполнение, не предусмотрены. Поэтому власти вынуждены обратиться к правоохранителям – это решение, по словам Иллариона Гапицонова, губернатор уже принял. Иначе дофинансировать переделку просто невозможно.

«Для этого у меня, как у заказчика, должны появиться какие-то основания – например, уголовное дело. На основании просто отчётов я не могу потратить еще 20 миллионов рублей, так нельзя», – пояснил Гапицонов.

Если ещё одна, теперь уже назначенная в рамках уголовного дела, строительно-техническая экспертиза подтвердит два ранее выданных заключения, появится законное основание потратить на переделку фасада еще несколько десятков миллионов.

При этом Гапицонов заверил, что от намерения сдать здание к августу 2022 года отказываться рано:

«Мы с этого пути не сходим, – подчеркнул он. – В этом году полностью закроем контур – столярка уже наполовину готова, половина красивых дубовых окон уже изготовлена, внутри работы ведутся, кровля делается, штукатурные работы делаются, перекрытия делаются. В принципе, всё, что необходимо, выполняется».