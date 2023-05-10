Эксперты назвали полезную альтернативу конфетам

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем заменить сладости в питании.

По словам экспертов, стоит обратить внимание на сухофрукты — изюм, чернослив, курагу, финики, смеси из ягод и тропических фруктов. Эти продукты содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье мозга, сердца, состояние кожи, а также улучшают пищеварение. А вот цукаты в эту группу не выходят, так как содержат много калорий и сахара.

Еще одна полезная альтернатива сладостям — орехи, горький шоколад с содержанием какао-бобов более 72%.

Можно включить в рацион и raw-десерты, в том числе конфеты, то есть те, которые не являются обработанными. Их изготавливают из сухофруктов, свежих фруктов и ягод, орехов, семян, кокосового масла, масла какао, растительного молока.

Невредными для здоровья кондитерскими изделиями можно назвать зефир, пастилу и мармелад, отметили специалисты. Основа зефира и пастилы — фруктовое или ягодное пюре, яичные белки и натуральные загустители, а мармелада — ягоды и фрукты. Однако следует выбирать продукты без сахара, добавок, ароматизаторов и красителей, шоколадной оболочки.

Не менее полезны мед, мед-суфле с добавлением фруктов, ягод, орехов, урбеч, домашнее варенье и джемы, натуральные сиропы, ореховые пасты.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что важно соблюдать меру, чтобы даже полезные продукты не принесли вреда здоровью.