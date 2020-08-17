Эксперты объяснили, почему не стоит сравнивать курорты Крыма с зарубежными

Крымские эксперты призывают не сравнивать курорты региона с зарубежными, передает «Интерфакс», ссылаясь на представителей крымской туротрасли.

В Крыму заметно увеличилось число состоятельных туристов в этом сезоне «В небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей, люди сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно. Это разный отдых, разные услуги», – отметила директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

В свою очередь руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская подчеркнула, что несмотря на ряд недовольств некоторых категорий туристов, нельзя делать вывод, что во всем Крыму некачественный сервис.