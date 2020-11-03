Эксперты: осадки в октябре не изменили наполняемость водохранилищ в Крыму

На уровень воды в крымских водохранилищах не повлияли кратковременные дожди, которые шли в октябре, передает «Интерфакс».

В Крыму могут сохранить графики подачи воды до конца 2021 года — власти Общий суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 43,829 миллиона кубометров, что на 8,611 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад.

Такое обмеление крымских водохранилищ уже случалось в 2013 и 1994 годах. Тогда проблему нехватки воды решал Северо-Крымский канал. Напомним, что в 2014 году он был перекрыт в связи с присоединением Крыма к России.