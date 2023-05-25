Эксперты ответили, почему не нужно мыть рыбу перед приготовлением

Правильная подготовка продуктов питания позволит избежать попадания инфекций и отравления.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что все овощи и фрукты обязательно нужно мыть под проточной водой, можно использовать мыло. Это касается и продуктов, у которых есть кожура, например, мандарины и бананы.

Перед приготовлением нужно промывать рис и другие крупы, чтобы удалить с зерен лишний крахмал, пыль, шелуху и другие загрязнения. Для этого следует насыпать крупу в большую кастрюлю или миску, залить водой и перемешать, далее аккуратно слить воду и повторить процедуру 2–3 раза. А вот мыть макароны, пельмени и вареники перед приготовлением не нужно.

По словам специалистов, сполоснуть под проточной водой следует морепродукты, а рыбу, красное мясо и мясо птицы — не нужно. Дело в том, что смыть бактерии с этих продуктов не получиться: поможет только достаточная термическая обработка при температуре не ниже 85°C.

Зелень следует мыть не только перед употреблением, но и перед тем как поместить ее в холодильник. Перед мытьем зелени в Роспотребнадзоре посоветовали вымыть раковину с моющим средством.

Куриные яйца нужно мыть — можно использовать мыло или соду. При этом мыть продукт следует только перед приготовлением, уточнили эксперты.

Покупные грибы, если на упаковке нет информации о том, что они были вымыты, необходимо протереть чистой влажной тканью. Грибы, собранные самостоятельно, следует замочить в теплой подсоленной воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой, пока не смоется вся грязь.