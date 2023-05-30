Эксперты перечислили продукты, которые ошибочно считаются вредными

Врач-диетолог Екатерина Кашух и врач-нутрициолог Вероника Хованская рассказали, какие продукты не так вредны, как кажутся.

По словам Екатерины Кашух, попкорн, сделанный по классическому рецепту, без красителей и ароматизаторов, не вредит здоровью, а кукурузные волокна, попадая в организм человека, действуют как щетка, очищая желудочно-кишечный тракт. К тому же в 100 г такой закуски содержится всего 360–380 ккал.

Однако стоит не забывать, что воздушная кукуруза с карамелью, солью, сыром, беконом или шоколадом, которая продается в кинотеатрах или парках, к числу полезных не относится. На 100 г такого продукты приходится более 500 ккал.

Вероника Хованская напомнила, вредит здоровью только белый и молочный шоколад с различными добавками. А вот лакомство с концентрацией какао более 70% содержит полезные флавоноиды, защищает клетки от повреждений свободными радикалами, снижает воспаление в организме, уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, сосуды и память.

По словам эксперта, мороженое обычно считают вредным продуктом из-за высокого содержания сахара и жиров. Однако продукт, сделанный из натуральных и качественных ингредиентов, содержит белок, кальций, витамины и минералы.

Врач рассказали, что ошибочно считать вредным и картофель. Этот овощ содержит витамины В, С, калий, магний, фолиевую кислоту, каротиноиды и флавоноиды. Эти элементы важны для нормального функционирования организма, поддержания здоровой кожи, функций нервной системы, кроветворения, пищеварительной системы, а также они снижают риск развития хронических заболеваний и артериальное давление, пишет «Доктор Питер».

О том, какие продукты, наоборот, зря считают полезными, читайте в нашей статье.