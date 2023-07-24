Эксперты перечислили продукты питания, поддерживающие нормальную работу щитовидки

Эксперты в области здоровья и питания назвали продукты, которые благоприятно сказываются на работе щитовидной железы.

От состояния щитовидной железы зависит выработка гормонов, которые влияют на регуляцию сахара, давления, холестерина в организме. Если чувствуются проблемы в работе внутренних органов, то внимание необходимо обратить на питание.

Специалисты порекомендовали добавить в рацион свежие ягоды, яблоки, апельсины и ананас. Данные продукты богаты витаминами, антиоксидантами и веществами, которые оказывают благоприятное воздействие на щитовидную железу.

Пять вредных для щитовидной железы продуктов

Витамин С в составе этих ингредиентов укрепляет щитовидную железу, а витамины группы В улучшают общее состояние организма.

Рекомендуется избегать продуктов, которые блокируют усвоение йода – бобовые, арахис, редька, шпинат, брокколи и брюссельская капуста.

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