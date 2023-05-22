Эксперты рассказали, чем полезна вода с лимоном

Врач-нутрициолог Елена Богатова и врач-диетолог Ольга Деккер рассказали, как вода с лимоном влияет на наш организм.

Диетолог Ольга Деккер отметила, что вода с лимоном не только приятна на вкус, но и полезна для здоровья. Например, этот напиток способен стимулировать пищеварение и помогает поддерживать водный баланс организма.

Содержание в лимоне витамина С наделяет напиток антиоксидантными свойствами, помогает поддерживать иммунитет, улучшает состояние кожи и способствует хорошему усвоению железа из растительных продуктов.

Нутрициолог Елена Богатова предупредила, что, несмотря на всю перечисленную пользу воды с лимоном, стоит не забывать, что напиток небезопасен для людей с такими болезнями желудка, как гастрит или язва.

«Кислота, содержащаяся в лимоне, может раздражать слизистую и ухудшать состояние. Если у вас есть проблемы с желудком, перед тем как пить воду с лимоном, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом», — пояснила врач.

Помимо этого, лимонная кислота способна оказывать негативное влияние на зубную эмаль, пишет «Спорт-Экспресс».

«Чтобы защитить зубы, необходимо прополоскать рот обычной водой после употребления воды с лимоном или использовать соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами», — посоветовала Ольга Деккер.

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