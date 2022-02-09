Эксперты рассказали, как информационная напряженность влияет на человека

Окружающая человека разносторонняя информация формирует его сознание, в части восприятия, осмысления и оценки, а также оказывает воздействие и на «телесном» уровне. Об этом сообщила доцент факультета психологии Крымского федерального университета Юлия Евдокимова, передает пресс-служба ведомства.

Суд признал ИП виновным в гибели девяти человек в ДТП на трассе «Таврида» По её словам, средства массовой информации влияют на жизнедеятельность человека в целом.

«Информация, если так можно сказать, воздействует на человека и на телесном уровне, индуцируя его определённым состоянием, чаще тревоги, неопределённости или страха. Однако стоит отметить, что и человек в линейке новостей склонен в первую очередь выбирать преимущественно негативную информацию, игнорируя нейтральную. Конечно, многое зависит от качества подачи информации», – рассказала Юлия Евдокимова.