Эксперты рассказали, какие продукты можно хранить на дверце холодильника

Для того чтобы не выбрасывать продукты, которые испортились раньше истечения срока годности, следует правильно организовать их хранение в холодильнике.

Эксперты издания «Новый очаг» порекомендовали на дверце холодильника хранить только приправы, поскольку это отделение контактирует с теплым воздухом из кухни при каждом открытии дверцы.

На верхние полки нужно класть продукты в упаковке или те, что долго хранятся, потому что это самое теплое отделение в холодильнике после дверцы. На средних полках стоит разместить скоропортящиеся продукты — так они будут всегда в поле зрения. На нижних полках с лотком нужно хранить свежие мясо, птицу, рыбу: это самое холодное место, и они не протекут на другие продукты.

По словам специалистов, зелень и листовые овощи можно хранить на верхних полках без вентиляции, лимоны, апельсины и помидоры — на средних полках, а яблоки, виноград, груши, авокадо и перец — на нижних полках или в открытых лотках.

Эксперты посоветовали не хранить продукты, поставив плотно друг к другу, а оставить небольшое расстояние между ними.

Важно проводить своевременную уборку холодильника: убирать пыль с решетки холодильника каждые полгода пылесосом, протирать уплотнители дверей холодильника каждую неделю, так как крошки на резинках приводят к утечке холода, регулярно удалять ледяную шубу, поскольку из-за нее холодильник потребляет больше электричества.

О том, как организовать хранение продуктов в кладовой, читайте в нашей статье.