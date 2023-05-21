Эксперты рассказали о неочевидной пользе меда

Многие используют мед в качестве сладкого ингредиента в выпечке или как лекарство во время болезни. Между тем мед обладает полезными качествами, которые могут быть известны не всем.

Эксперты издания «Доктор Питер» рассказали, что мед считается натуральным лекарством, помогает бороться с вирусами и бактериями благодаря фитоницидам в составе.

Однако, помимо фитоницидов, в составе меда есть антиоксиданты — фенольные кислоты и флавоноиды, которые защищают клетки организма от повреждений, вызываемых окислительным стрессом.

Специалисты пояснили, что сладость помогает уменьшить риск развития хронических болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, хронических воспалений в организме, рака.

Мед считается отличным пребиотиком и улучшает здоровье кишечника. Сладость также позволяет снизить артериальное давление, отметили эксперты.

Несмотря на всю пользу продукта, стоит помнить, что мед — калориен. По этой причине им не стоит злоупотреблять тем, кто сидит на диете и следит за своим весом.

Мед также считается сильным аллергеном, способным вызывать зуд, отеки, крапивницу и даже анафилактический шок, поэтому давать мед детям до года не рекомендуется.

В доме всегда должен быть мед, однако важно соблюдать правила хранения продукта, чтобы его целебные свойства, натуральный вкус и аромат радовали в течение нескольких лет.

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