Эксперты Роскачества обнулили рейтинг кефира трех известных торговых марок

Роскачество проверило семь торговых марок кефира по 35 показателям качества и безопасности.

Роскачество назвало самые надёжные смартфоны на рынке РФ Результаты показали, что кефира среднего качества среди исследованных напитков нет: кефир либо безупречен (получил высшую оценку рейтинга Роскачества), либо небезопасен, и его нельзя пить.

Роскачество исследовало такие торговые марки, как «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat. Оказалось, что в их кефире ни растительных жиров, ни крахмала выявлено не было — фальсификат остался в прошлом.