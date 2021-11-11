Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать эффективный недорогой пылесос

Роскачество совместно с европейскими институтами потребительских испытаний представили обновленный рейтинг пылесосов, который теперь включает 60 моделей 14 брендов. Обновление рейтинга показало, что пылесосы с 16-кратной разницей в цене одинаково провалили испытания на удаления пыли.

Эксперты Роскачества предупредили, что бытовые приборы и за 3 тысячи, и дороже 50 тысяч рублей оказались среди аутсайдеров рейтинга.

Роскачество протестировало новый iPhone «Как показали испытания, мощность, цена, наличие специальных насадок на качество уборки не влияют. Правильно подобранный недорогой пылесос может чистить поверхности лучше, чем мощный дорогой прибор с невысокой эффективностью», — рассказала начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.