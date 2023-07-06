Эксперты сообщили, что соя является одним из немногих растительных источников полноценного белка

Специалисты рассказали, в чем польза и вред соевых продуктов. Они отметили, что соя — один из немногих растительных источников полноценного белка, который содержит все необходимые для организма аминокислоты. Также этот она богата витаминами групп B и E, магнием, калием и железом.

Однако, по словам экспертов, соя имеет и минусы. Так, она является распространенным аллергеном, от которого, в особенности, страдают дети. Еще этот продукт содержит фитоэстрогены, которые способны привести к гормональным нарушениям, особенно у мужчин.

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Эксперты посоветовали употреблять соевые продукты умеренно и с учетом индивидуальной непереносимости. При наличии хронических заболеваний или беременности перед включением сои в рацион необходимо проконсультироваться с врачом.

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