Эксперты ЮФО и севастопольцы высказались о борьбе Севздрава с COVID-19

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Экспертная группа Южного Федерального округа высоко оценила готовность Севастополя к росту заболеваемости коронавирусом в сезон вспышки острых респираторных инфекций и гриппа. На выходных в нашем городе работали три специалиста в области инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, а также организации здравоохранения. Медики осмотрели стационары в инфекционной и девятой больницах, а также первую, четвёртую и детскую больницы. Кроме того, эксперты изучили маршрутизацию больных коронавирусом между медучреждениями города и дали рекомендации севастопольским врачам по улучшению организации передвижения госпитализированных.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Получено экспертное мнение, даны рекомендации очень ценные для нас, на самом деле очень своевременные, потому что сами видите, что пандемия не отстаёт, всё-таки набирает свой оборот. Поэтому нужно готовиться, быть готовыми при ухудшении ситуации иметь резервы определённые, которые мы как раз с помощью коллег будем отрабатывать».

ВЛАДИМИР ГОРОДИН, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ЮФО: «Всех пациентов с респираторными инфекциями, с тем же ковидом, в госпитализации нет целесообразности, поэтому мы сейчас отрабатывали каждое звено оказания медицинской помощи: амбулаторное звено, мы отрабатывали вопросы лабораторной диагностики, маршрутизацию по стационарам и уровень оказания помощи больным ковидом непосредственно в ковидных госпиталях».

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Кубанского государственного медицинского университета Владимир Городин считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабильная, а система здравоохранения устойчива.

ВЛАДИМИР ГОРОДИН, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ЮФО: «Она сейчас полностью отвечает тем биологическим рискам, которые есть на сегодняшний день, но это не означает, что она совершенно не будет пересматриваться, увеличиваться. Будут вноситься какие-то изменения, которые характерны для определённого уровня заболеваемости, определённого этапа временного. На сегодняшний день медицинские организации, которые оказывают помощь ковиду, имеют всё необходимое в плане оснащения, медикаментозной терапии и лабораторного пособия. То есть здесь проблем на сегодняшний день мы не видим».

Специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в нашем городе. Однако уже сейчас севастопольцы жалуются на работу врачей. Своими историями болезней они делятся с губернатором на его страницах в социальных сетях, там же люди жалуются на бездействие медиков. Супруга одного из заболевших COVID-19 сообщает, что ни её муж, ни дети, которые находятся в контактной группе, схему лечения не получили.

Эксперты ЮФО и севастопольцы высказались о борьбе Севздрава с COVID-19

Если люди жалуются губернатору, значит, проблема существует. Этот вопрос журналист телеканала «НТС» задал директору Севздрава. По мнению Шеховцова, это индивидуальные случаи.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Такие жалобы нужно рассматривать индивидуально, разбираться: обоснованы они или нет, если обоснованы, то почему? На самом деле у нас на сегодняшний день первичное звено работает, понятно, нагрузка большая. Особенно то, что касается детей, честно говоря, нареканий в адрес пятой больницы, четвёртой и девятой я не слышал. Но при этом они достаточно слаженно работают. В конкретных случаях нужно разбираться индивидуально просто».


Фото: ТАСС/Артем Геодакян

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