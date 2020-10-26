Эксперты ЮФО и севастопольцы высказались о борьбе Севздрава с COVID-19

Экспертная группа Южного Федерального округа высоко оценила готовность Севастополя к росту заболеваемости коронавирусом в сезон вспышки острых респираторных инфекций и гриппа. На выходных в нашем городе работали три специалиста в области инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, а также организации здравоохранения. Медики осмотрели стационары в инфекционной и девятой больницах, а также первую, четвёртую и детскую больницы. Кроме того, эксперты изучили маршрутизацию больных коронавирусом между медучреждениями города и дали рекомендации севастопольским врачам по улучшению организации передвижения госпитализированных.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Получено экспертное мнение, даны рекомендации очень ценные для нас, на самом деле очень своевременные, потому что сами видите, что пандемия не отстаёт, всё-таки набирает свой оборот. Поэтому нужно готовиться, быть готовыми при ухудшении ситуации иметь резервы определённые, которые мы как раз с помощью коллег будем отрабатывать».

ВЛАДИМИР ГОРОДИН, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ЮФО: «Всех пациентов с респираторными инфекциями, с тем же ковидом, в госпитализации нет целесообразности, поэтому мы сейчас отрабатывали каждое звено оказания медицинской помощи: амбулаторное звено, мы отрабатывали вопросы лабораторной диагностики, маршрутизацию по стационарам и уровень оказания помощи больным ковидом непосредственно в ковидных госпиталях».

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Кубанского государственного медицинского университета Владимир Городин считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Севастополе стабильная, а система здравоохранения устойчива.

ВЛАДИМИР ГОРОДИН, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ЮФО: «Она сейчас полностью отвечает тем биологическим рискам, которые есть на сегодняшний день, но это не означает, что она совершенно не будет пересматриваться, увеличиваться. Будут вноситься какие-то изменения, которые характерны для определённого уровня заболеваемости, определённого этапа временного. На сегодняшний день медицинские организации, которые оказывают помощь ковиду, имеют всё необходимое в плане оснащения, медикаментозной терапии и лабораторного пособия. То есть здесь проблем на сегодняшний день мы не видим».

Специалисты прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в нашем городе. Однако уже сейчас севастопольцы жалуются на работу врачей. Своими историями болезней они делятся с губернатором на его страницах в социальных сетях, там же люди жалуются на бездействие медиков. Супруга одного из заболевших COVID-19 сообщает, что ни её муж, ни дети, которые находятся в контактной группе, схему лечения не получили.

Если люди жалуются губернатору, значит, проблема существует. Этот вопрос журналист телеканала «НТС» задал директору Севздрава. По мнению Шеховцова, это индивидуальные случаи.

СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ, исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Такие жалобы нужно рассматривать индивидуально, разбираться: обоснованы они или нет, если обоснованы, то почему? На самом деле у нас на сегодняшний день первичное звено работает, понятно, нагрузка большая. Особенно то, что касается детей, честно говоря, нареканий в адрес пятой больницы, четвёртой и девятой я не слышал. Но при этом они достаточно слаженно работают. В конкретных случаях нужно разбираться индивидуально просто».





Фото: ТАСС/Артем Геодакян

