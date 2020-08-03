Эксперты утверждают, что июльские дожди не улучшили водную ситуацию в Крыму

Эксперты в Крыму считают, что осадки в июле носили преимущественно кратковременный и ливневый характер, и они лишь незначительно увеличили приток воды в водохранилища естественного стока, передают «РИА Новости (Крым)».

В Симферополе не планируют вводить ограничения на подачу воды — Аксенов По данным синоптиков, к началу августа общий суммарный запас воды в водохранилищах составил 74,86 млн кубометров. В аналогичный период прошлого года запас воды был 163,69 млн кубометров.

«Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн кубометров составил: Белогорское – 0.992, Симферопольское – 0.563, Счастливое – 0.780, Чернореченское – 0.322», — уточнили в сообщении.