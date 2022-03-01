Электричка сбила насмерть 22-летнюю девушку в Крыму

В районе поселка Октябрьское в Крыму под колеса электрички «Симферополь — Соленое озеро» попала 22-летняя крымчанка, передает пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Правда ли в ДТП в Крыму, где погибла пенсионерка, мог участвовать депутат? Согласно предварительной информации, девушка находилась в наушниках и не услышала приближающегося состава, а также звуковых сигналов, которые подавал машинист электропоезда.

«Железнодорожным составом смертельно травмирована 22-летняя жительница Красногвардейского района», — говорится в сообщении.